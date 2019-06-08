Женщина видит «призраков» из-за глазного заболевания

Зачастую люди сильно преувеличивают значимость своих болевых ощущений, часто приписывая их к несуществующим заболеваниям. Однако, симптомы, которые заметила 29-летняя британка Кирсти Джеймс, испугали бы любого человека.

Девушка вдруг начала страдать от галлюцинаций, замечая воображаемые машины, припаркованные возле ее дома.

«Я помню, как ночью вдруг увидела множество машин у дома. Я думала, что это было странно, но мне некого было спросить, правда ли это», — рассказывала девушка.

Однако, особенно испугали девушку «призраки», которые «бродили по дому». Так, в гостиной Кристи Джеймс то и дело появлялись мутные фигуры несуществующих людей.

«Я была в своей гостиной, когда вдруг увидела стоящую там фигуру. Я рефлекторно крикнула «Привет!», но через несколько секунд силуэт испарился», — поделилась испуганная девушка.

В этот момент британка всерьез задумалась о своем психологическом здоровье и рассказала о своих переживаниях врачу. Чуть позже специалисты выяснили, что подобные галлюцинации связаны с хроническим заболеванием — болезнью Штаргардта. Такой диагноз чаще всего ведет к больных к полной слепоте и в некоторых случаях сопровождается синдромом Шарля Бонне, который и вызывает галлюцинации.

Все дело в том, что люди, уже потерявшие часть своего зрения, начинают видеть вещи, которых на самом деле нет. Так мозг собирает воедино и «додумывает» то, что он не видит.

Стоит отметить, что девушка знала о своем заболевании, но была уверена, что «призраки» напрямую связаны с ее психикой. Поэтому, Кирсти, даже «вздохнула с облегчением», убедившись, что находится в здравом уме.