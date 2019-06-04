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В Красноярске создали прибор, снижающий риск инсульта 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Ученые Красноярского государственного медицинского университета имени Войно-Ясенецкого разработали прибор, позволяющий снизить риск развития инсульта у больных с аритмией. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
Портативный аппарат измеряет показатели внешнего пути свертываемости крови у пациентов, принимающих препарат Варфарин. Обычно его прописывают больным с мерцательной аритмией — варфарин помогает снизить вероятность образования тромбов. Однако при приеме этого препарата крайне важно контролировать работу факторов свертываемости крови — международное нормализованное отношение (МНО).
Сделать это можно в стационарной лаборатории или с помощью портативного коагулометра. Однако импортные коагулометры весьма дороги и малодоступны многим больным.
Именно для самостоятельного измерения МНО в КГМУ и разработали свой коагулометр, который на порядок доступней аналогов. Он состоит из программы, которую надо загрузить в домашний компьютер, и портативного прибора с тест-полосками. Пользоватся им не сложно — надо взять кровь из пальца. Поместить на тест-полоску, подсоединить аппарат к компьютеру — и он рассчитает МНО пациента.
Прибор уже прошел апробацию в красноярской клинической больницы №20. Точность измерений сравнима с данными из клинических лабораторий. Специалисты говорят, что через два-три года этот прибор может быть запущен в массовое производство.
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