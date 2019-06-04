Таблетки от давления, вызывающие рак, найдены в российских аптеках

Росздравнадзор отправил на проверку 25 миллионов упаковок препаратов, которые не только снижают давление, но и вызывают рак.

По информации ведомства, среди опасных препаратов оказались «Валз», «Диован», «Нортиван» и «Микардис» и еще 25 наименований лекарств.

Отмечается, что во всех потенциально опасных препаратах присутствуют одни и те же действующие вещества из группы сартанов.

По общей статистике из аптек отозвано 25 миллионов упаковок.

Росздравнадзор направило всем производителям письма с требованием проверить таблетки на наличие в них нитрозаминов. Это опасные токсичные вещества, которые и являются возбудителем рака.