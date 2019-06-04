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Чистка зубов защитит от болезни Альцгеймера 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Чистка зубов поможет защититься от болезни Альцгеймера, считают ученые из Бергенского университета. Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.
Ранее уже было известно, что бактерии, вызывающие гингивит (воспаление десен) способны проникать изо рта в мозг, где выделяемые ими вредные ферменты разрушают нервные клетки. Теперь же, исследовав ткани мозга 53 человек с болезнью Альцгеймера, исследователи установили, что в 96% случаев в образцах присутствовали эти ферменты.
Исследователи подчеркивают, что бактерии сами по себе не вызывают болезнь Альцгеймера, но способны повысить риск ее развития и способствуют ее более быстрому прогрессированию. Поэтому, чтобы снизить риски, необходимо тщательно чистить зубы и пользоваться зубной нитью.
Особенно внимательны к гигиене полости рта должны быть люди, у которых уже диагностирована болезнь Альцгеймера и развился гингивит. Им следует как можно скорее обратиться к стоматологу и подобрать подходящее лечение.
Исследователи уже разработали препарат, блокирующий воздействие вредных ферментов на мозг, однако его еще предстоит протестировать.
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Новости , Болезни и лекарства
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