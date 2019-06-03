Из-за ошибки хирурга во время операции у пациента загорелось сердце

Хирургический пожар случился во время операции на сердце. Причиной стало то, что врачи случайно прокололи легкое пациента.

Об операции, во время которой произошел пожар, рассказала доктор Рут Шейлор на ежегодной встрече Европейского общества анестезиологов в Вене, сообщает британское издание Daily Mail.

Сама операция состоялась в августе 2018 года в больнице Остина в Мельбурне (Австралия). 60-летнему пациенту проводили операцию на аорте и случайно прокололи одно из легких.

В прошлом человек страдал от болезни легких, и его правое легкое опухло и прилипло к его грудной клетке, которую хирурги должны были сломать, чтобы добраться до его сердца. В процессе они прокололи легкое, и из него начал выходить кислород, смешанный с анестетиком.

Хотя сам кислород не является легковоспламеняющимся, он способствует возгоранию, понижая температуру, необходимую для начала горения.

Когда хирург решил использовать инструмент для коагуляции (прижигания для закрытия ран), загорелись сухие тампоны в груди человека. К счастью, персонал тут же потушил возгорание и операция прошла в целом успешно.

Доктор Рут Шейлор рассказала, что это не первый случай хирургического пожара. И подчеркнула, что важно выработать на такой случай четкий механизм действий для хирургической бригады.

«Есть только несколько задокументированных случаев пожара в грудной полости — три с использованием грудной хирургии и три с применением коронарного шунтирования. Все они связаны с наличием сухих хирургических пакетов, электрокоагуляции, повышенных концентраций кислорода и пациентов с хронической обструктивной болезнью легких или другим ранее существовавшим заболеванием легких».

Текст: Александра Романова