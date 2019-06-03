Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Из-за ошибки хирурга во время операции у пациента загорелось сердце 

Passion.ru 8 часов назад
Фото: Vostock Photo
Хирургический пожар случился во время операции на сердце. Причиной стало то, что врачи случайно прокололи легкое пациента.
Об операции, во время которой произошел пожар, рассказала доктор Рут Шейлор на ежегодной встрече Европейского общества анестезиологов в Вене, сообщает британское издание Daily Mail.
Сама операция состоялась в августе 2018 года в больнице Остина в Мельбурне (Австралия). 60-летнему пациенту проводили операцию на аорте и случайно прокололи одно из легких.
В прошлом человек страдал от болезни легких, и его правое легкое опухло и прилипло к его грудной клетке, которую хирурги должны были сломать, чтобы добраться до его сердца. В процессе они прокололи легкое, и из него начал выходить кислород, смешанный с анестетиком.
Хотя сам кислород не является легковоспламеняющимся, он способствует возгоранию, понижая температуру, необходимую для начала горения.
Когда хирург решил использовать инструмент для коагуляции (прижигания для закрытия ран), загорелись сухие тампоны в груди человека. К счастью, персонал тут же потушил возгорание и операция прошла в целом успешно.
Доктор Рут Шейлор рассказала, что это не первый случай хирургического пожара. И подчеркнула, что важно выработать на такой случай четкий механизм действий для хирургической бригады.
«Есть только несколько задокументированных случаев пожара в грудной полости — три с использованием грудной хирургии и три с применением коронарного шунтирования. Все они связаны с наличием сухих хирургических пакетов, электрокоагуляции, повышенных концентраций кислорода и пациентов с хронической обструктивной болезнью легких или другим ранее существовавшим заболеванием легких».
Текст: Александра Романова
Passion.ru: последние новости
Смертельно опасен: 84-летний мужчина попал в больницу из-за чая с корнем солодки Работа по ночам на самом деле не влияет на риск развития рака молочной железы Медики больше не считают трансгендерность «психическим расстройством»
Комментарии9
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
О чем говорит сильная потливость1
Названы три неожиданные причины появления меланомы1
Сгорела за три дня: девочка умерла от менингита11
Нейробиологи нашли способ улучшить память
Пустяковая травма может вызвать проблемы в интиме3
Видео
Простой способ замедлить старение
ЗОЖ
01:14
В России изменились правила ОМС
Новости
13:42
Россиян предупредили об опасности молока
Болезни и лекарства Новости
03:04
Как предупредить рак кожи
Болезни и лекарства
02:23
Хирурги вели трансляцию из операционной
Новости
Чем опасен холод для сердечников
Болезни и лекарства
05:14
Больной раком рассказал о небывалом исцелении
Новости
00:44
ОМС заработает по-новому
Новости
00:37
Как нас теперь будут лечить в поликлиниках
Новости
Как сегодня лечат онкологию
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение