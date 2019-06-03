Найдено лечение против быстро убивающего рака

Американские ученые нашли способ замедлить развитие одной из самых смертоносных форм рака — злокачественной опухоли поджелудочной железы, которая приводит к смерти меньше чем за год. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи изучили 3300 пациентов с раком поджелудочной железы. 250 из них имели мутации гена BRCA, которые повышают риск различных видов опухолей, включая рак яичников, простаты и молочной железы. Этот дефект, возникающий от ряда различных факторов (солнечный свет, асбест), снижает способность организма правильно восстанавливать поврежденную ДНК. В результате клетки с такой мутацией перерождаются, становясь раковыми.

Для борьбы с заболеванием применяют PARP-терапию, которая окончательно добивает систему восстановления ДНК, убивая раковые клетки. Одним из препаратов с таким механизмом действия является олапариб. Выяснилось, что использование олапариба снижает риск прогрессирования заболевания на 47 процентов по сравнению с контрольной группой. У получающих его пациентов замедление рака продлилось от 3,8 до 7,4 месяца.

Новый подход позволяет на какое-то время превратить смертельное заболевание в хроническое состояние. Однако для пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы это большой шаг вперед, подчеркивают специалисты.