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Найдено лечение против быстро убивающего рака 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Американские ученые нашли способ замедлить развитие одной из самых смертоносных форм рака — злокачественной опухоли поджелудочной железы, которая приводит к смерти меньше чем за год. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Исследователи изучили 3300 пациентов с раком поджелудочной железы. 250 из них имели мутации гена BRCA, которые повышают риск различных видов опухолей, включая рак яичников, простаты и молочной железы. Этот дефект, возникающий от ряда различных факторов (солнечный свет, асбест), снижает способность организма правильно восстанавливать поврежденную ДНК. В результате клетки с такой мутацией перерождаются, становясь раковыми.
Для борьбы с заболеванием применяют PARP-терапию, которая окончательно добивает систему восстановления ДНК, убивая раковые клетки. Одним из препаратов с таким механизмом действия является олапариб. Выяснилось, что использование олапариба снижает риск прогрессирования заболевания на 47 процентов по сравнению с контрольной группой. У получающих его пациентов замедление рака продлилось от 3,8 до 7,4 месяца.
Новый подход позволяет на какое-то время превратить смертельное заболевание в хроническое состояние. Однако для пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы это большой шаг вперед, подчеркивают специалисты.
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