Определено необходимое для полноценного отдыха время

Ученые подсчитали время, которое необходимо для полноценного отдыха. По словам ученых из Университета штата Огайо, для того, чтобы жить дольше, а также чувствовать себя лучше, важно отдыхать определенное количество дней.

Отметим, что ученые провели эксперименты, в которых приняли участие порядка ста женщин в возрасте от 30 до 60 лет. У них брали кровь до вылета на отдых и после возвращения. Оказалось, что длительные каникулы благотворно повлияли на активность ряда генов, связанных с иммунной системой.

Кроме того, исследователи установили, что даже четыре дня подряд без работы положительно сказываются на организме, поскольку снижается уровень стресса, пишет «Утро.ру».

Однако для того, чтобы стать долгожителем, человеку необходимо как минимум три недели ежегодного отпуска. В ходе исследований было установлено, что люди, находившиеся в отпуске меньше 21 дня в году, умирали на 37% чаще.