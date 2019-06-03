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Обнаружены следы древней опасной инфекции 

Lenta.ru + ещё 3 5 часов назад
Ученые Кембриджского университета нашли следы древней кишечной паразитарной инфекции в поселении Чатал-Хююк в Анатолии, которое существовало до 5600 года до нашей эры. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Специалисты изучили под микроскопом образцы копролитов (окаменевших фекалий), найденных в почве при раскопках и датированных 7100-6150 годами до нашей эры. Они также провели химический анализ на содержание желчной кислоты и органически соединений (например, стеринов), который показал, что копролиты имели человеческое происхождение.
Результаты исследования продемонстрировали, что в двух копролитах присутствуют яйца власоглавов — круглых червей, которые поражают кишечник, где питаются кровью. Он глубоко внедряется в стенку кишечника, способствует воспалению и интоксикации продуктами жизнедеятельности. Паразиты могут передаваться через загрязненную фекалиями воду и пищу, вызывают анемию, диарею, задержку роста и умственного развития у детей.
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