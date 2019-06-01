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Доказано: гомеопатия смертельно опасна 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Ferra.ru
38-летний мужчина с хроническим заболеванием печени заработал алкогольный гепатит, не употребляя спиртных напитков вообще. Выяснилось, что причиной тому стали гомеопатические препараты.
Мужчина обратился к врачам, почувствовав ухудшение состояния. Медики диагностировали у него алкогольный гепатит, хотя пациент утверждал, что не употребляет алкоголь вообще из-за болезни печени. Как потом узнали врачи, мужчина принимал гомеопатические средства, которые должны были якобы снизить уровень билирубина. Проблема в том, что в этих препаратах в качестве растворителя применялся 18-процентный спирт. Из-за этого у мужчины и развился гепатит.
Во время приёма препаратов, он постоянно чувствовал себя будто пьяным. Со временем симптомы ухудшились: у него пожелтели глаза, потемнела моча и начали опухать ноги. В итоге мужчина скончался.
Напомним, гомеопатические препараты — такие препараты, в которых используется многократное разведение действующего (а иногда даже и недействующего) вещества в большом объёме раствора. В результате этого готовый препарат может не содержать и одной молекулы действующего вещества. Эффективность гомеопатии не была доказана ни одним корректным научным исследованием, тем не менее в аптеках можно встретить множество таких препаратов.
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