Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей

Жена бывшего главы Красноярского края Виктора Толоконского и заслуженный врач России Наталья Толоконская заявила о пользе укусов клещей и посоветовала лечиться гомеопатией. Об этом она написала в Facebook, сообщают «Известия».

«В Сибири — природном очаге клещевого энцефалита — очень высока устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом», — написала Толоконская. По ее словам, через укусы насекомых происходит «естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям».

Врач заявила, что иммуноглобулин, помогающий при энцефалите, морально устарел, и лучше использовать «безвредные лекарства, которые поднимут ваш иммунитет».

В разговоре с изданием «Ридус» она отметила, что укрепить иммунитет можно при помощи альтернативной медицины — гомотоксикологии. «В основе этих лекарств стоит принцип сверхмалых доз, то есть он заимствован у классической гомеопатии», — сказала Толоконская. По ее словам, «это фактически нанотехнологии», кототрые приводят к эффекту «цельного регулирования организма».

В 2016 году Толоконская в своем Instagram ответ на жалобы жителей на экологические проблемы в Красноярском крае предложила совет «как врач». «Когда в голове чистых мыслей станет больше, грязный воздух перестанет быть опасным!» — написала она.