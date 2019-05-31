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Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Жена бывшего главы Красноярского края Виктора Толоконского и заслуженный врач России Наталья Толоконская заявила о пользе укусов клещей и посоветовала лечиться гомеопатией. Об этом она написала в Facebook, сообщают «Известия».
«В Сибири — природном очаге клещевого энцефалита — очень высока устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом», — написала Толоконская. По ее словам, через укусы насекомых происходит «естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям».
Врач заявила, что иммуноглобулин, помогающий при энцефалите, морально устарел, и лучше использовать «безвредные лекарства, которые поднимут ваш иммунитет».
В разговоре с изданием «Ридус» она отметила, что укрепить иммунитет можно при помощи альтернативной медицины — гомотоксикологии. «В основе этих лекарств стоит принцип сверхмалых доз, то есть он заимствован у классической гомеопатии», — сказала Толоконская. По ее словам, «это фактически нанотехнологии», кототрые приводят к эффекту «цельного регулирования организма».
В 2016 году Толоконская в своем Instagram ответ на жалобы жителей на экологические проблемы в Красноярском крае предложила совет «как врач». «Когда в голове чистых мыслей станет больше, грязный воздух перестанет быть опасным!» — написала она.
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Новости , Наталья Толоконская , Виктор Толоконский , Ридус , газета "Известия"
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