Онищенко советует россиянам жить «впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко , занимавший ранее пост главного санитарного врача, дал совет пожилым россиянам. По мнению чиновника, лучше "жить чуть-чуть впроголодь", передает Rambler News Service.

На днях на портале MedicalXpress была опубликована работа американских ученых, которые доказывали пользу интервальных тренировок. По результатам исследования, у людей, занимавшихся спортом, жировой слой сокращался почти на треть, в отличие от тех, кто продолжал вести малоактивный образ жизни.

"Надо не забывать, что объем потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание — жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой — самое эффективное", — прокомментировал исследование чиновник.

Тем не менее Геннадий Онищенко подчеркнул, что физические нагрузки разрешены только тем, у кого нет проблем с сердцем, и напомнил, что у человека с лишним весом диабет либо не диагностирован, либо на ранней стадии.