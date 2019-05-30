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Онищенко советует россиянам жить «впроголодь» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, занимавший ранее пост главного санитарного врача, дал совет пожилым россиянам. По мнению чиновника, лучше "жить чуть-чуть впроголодь", передает Rambler News Service.
На днях на портале MedicalXpress была опубликована работа американских ученых, которые доказывали пользу интервальных тренировок. По результатам исследования, у людей, занимавшихся спортом, жировой слой сокращался почти на треть, в отличие от тех, кто продолжал вести малоактивный образ жизни.
"Надо не забывать, что объем потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание — жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой — самое эффективное", — прокомментировал исследование чиновник.
Тем не менее Геннадий Онищенко подчеркнул, что физические нагрузки разрешены только тем, у кого нет проблем с сердцем, и напомнил, что у человека с лишним весом диабет либо не диагностирован, либо на ранней стадии.
Комментарии1
Новости , Геннадий Онищенко , Госдума , Rambler News Service
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