Больной раком рассказал о небывалом исцелении

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Смертельно больной телеведущий рассказал о небывалом исцелении 

Lenta.ru 1 час назад
Бессменный ведущий популярной телевикторины Jeopardy! (аналог «Своей игры») Алекс Требек (Alex Trebek) заявил, что скоро исцелится от рака поджелудочной железы. Об этом сообщает Reuters.
78-летний канадец уточнил, что близок к ремиссии, так как химиотерапия неожиданно дала очень хороший результат. «Это ошеломляет. Врачи сказали, что не видели такого позитивного результата в своей практике… Некоторые опухоли уже уменьшились более чем на 50 процентов», — поделился Требек.
Ранее телеведущий заявил, что у него диагностирован рак поджелудочной железы в четвертой стадии. Он пообещал своим поклонникам справиться с болезнью, несмотря на то, что она считается непобедимой.
Четвертая стадия онкологического заболевая обычно означает, что рак распространился на другие части тела. Согласно официальным исследованиям, лишь три процента пациентов выживают в течение пяти лет после диагностики.
Требек стал ведущим Jeopardy! в 1984 году. Американская телевикторина стала прототипом российской «Своей игры». Участники на скорость должны отвечать на вопросы, в зависимости от сложности задания оцениваются в определенную сумму денег.
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Новости , Видео , Алекс Требек
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