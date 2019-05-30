Больной раком рассказал о небывалом исцелении

Смертельно больной телеведущий рассказал о небывалом исцелении

Бессменный ведущий популярной телевикторины Jeopardy! (аналог «Своей игры») Алекс Требек (Alex Trebek) заявил, что скоро исцелится от рака поджелудочной железы. Об этом сообщает Reuters.

78-летний канадец уточнил, что близок к ремиссии, так как химиотерапия неожиданно дала очень хороший результат. «Это ошеломляет. Врачи сказали, что не видели такого позитивного результата в своей практике… Некоторые опухоли уже уменьшились более чем на 50 процентов», — поделился Требек.

Ранее телеведущий заявил, что у него диагностирован рак поджелудочной железы в четвертой стадии. Он пообещал своим поклонникам справиться с болезнью, несмотря на то, что она считается непобедимой.

Четвертая стадия онкологического заболевая обычно означает, что рак распространился на другие части тела. Согласно официальным исследованиям, лишь три процента пациентов выживают в течение пяти лет после диагностики.

Требек стал ведущим Jeopardy! в 1984 году. Американская телевикторина стала прототипом российской «Своей игры». Участники на скорость должны отвечать на вопросы, в зависимости от сложности задания оцениваются в определенную сумму денег.