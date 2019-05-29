Младенец, родившийся без кожи, смог выжить

Британский малыш родился с редкой патологией, шесть месяцев врачи Ноттингема боролись за его жизнь и победили. Об этом пишет издание Daily Mail.

Младенец родился на десять недель раньше срока и весил немногим больше одного килограмма. Но больше всего врачей поразило то, что у мальчика не было кожи. Они не знали, как помочь малышу, тем не менее старались делать все, что от них зависело. Мальчику, которого назвали Кайден, пересадили часть кожи с одного участка на другой, его лечили от сепсиса, некротического энтероколита, герпеса и других серьезных заболеваний. Лечение продолжается, впереди еще несколько операций, но малыша уже выписали, сейчас он с родителями, весит больше четырех килограммов.