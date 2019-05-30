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Две банки энергетиков в час уже опасны для сердца 

ИД «Собеседник» + ещё 1 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Всего два энергетических напитка за один час опасно для сердца повышают артериальное давление.
Исследование показало, что после употребления двух «энергетиков» в течение одного часа у человека вырастает артериальное давление и сбивается ритм сердца, что опасно для сердечно-сосудистой системы. Однако ученые предупреждают, что винить в этом нужно не кофеин, а другие ингредиенты, которые используются в ароматизаторах для энергетических напитков.
Отметим, что в среднестатистической банке энергетика 500 мл напитка, а опасное повышение артериального давления отмечается после употребления 946 мл, как показало исследование. При этом большинство производителей указывают, что не рекомендуют употреблять больше одной порции напитка в сутки.
Ученые попросили 34 добровольцев употреблять один из двух коммерческий доступных кофеинизированных энергетиков или аналогичный по виду напиток-плацебо. Этот объем напитка участники исследования поглощали в течение 60 минут, и эксперимент повторялся в три различных дня. Плацебо-напиток содержал газированную воду, сок лайма и подсластитель на основе вишни. Все напитки помещались в абсолютно идентичные контейнеры, чтобы участники эксперимента не догадались, что именно они пьют.
Кофеин в дозировке менее 400 мг, как полагают ученые, не должен вызывать какие-либо значимые электрокардиографические изменения. Это было подтверждено и в ходе исследования. Ученые измеряли электрическую активность сердца добровольцев с помощью кардиограмма. Также оценивалось артериальное давление.
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