Пострадавший от врачей ребенок скончался в больнице

За жизнь 9-месячного ребенка боролись врачи Морозовской больницы, но спасти его не смогли. Утром 28 мая малыш скончался.

По предварительной версии, к трагедии привела халатность врачей одного из самых известных российских центров трансплантологии — НМИЦ имени академика Шумакова, где находился ребенок. Предположительно 12-13 мая ребенок по недосмотру персонала упал с кровати и получил серьезную травму головы. Несколько дней ему пытались помочь специалисты центра имени Шумакова, но в итоге его направили в Морозовскую больницу. Состояние ребенка было слишком тяжелым, спасти его не удалось.