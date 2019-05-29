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Пострадавший от врачей ребенок скончался в больнице 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
За жизнь 9-месячного ребенка боролись врачи Морозовской больницы, но спасти его не смогли. Утром 28 мая малыш скончался.
По предварительной версии, к трагедии привела халатность врачей одного из самых известных российских центров трансплантологии — НМИЦ имени академика Шумакова, где находился ребенок. Предположительно 12-13 мая ребенок по недосмотру персонала упал с кровати и получил серьезную травму головы. Несколько дней ему пытались помочь специалисты центра имени Шумакова, но в итоге его направили в Морозовскую больницу. Состояние ребенка было слишком тяжелым, спасти его не удалось.
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