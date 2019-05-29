Введен новый порядок контроля за лечением онкобольных

Если вы пришли в поликлинику, а вам говорят: "МРТ через месяц, два. Можно быстрее, но через кассу", — то надо не кошелек доставать, а звонить в страховую компанию. Такой совет дал в интервью "Российской газете" член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре , эксперт Всероссийского союза страховщиков, профессор Алексей Старченко.

Кроме того, теперь срок проведения необходимых исследований для установления диагноза — не более 14 календарных дней с момента обращения к врачу.

Жестко прописан и срок постановки на учет у врача-онколога в случае, если диагноз подтвердится: не более трех рабочих дней.

"Иными словами, — говорит Старченко, — уже созданы такие финансовые и организационные возможности, чтобы каждый больной мог обследоваться и лечиться без проволочек и бесплатно".

Минздрав ввел порядок, ужесточивший контроль за лечением онкобольных. Эта обязанность возложена на страховые медицинские организации.