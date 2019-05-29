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Введен новый порядок контроля за лечением онкобольных 

Российская Газета 24 минуты назад
Фото: Российская Газета
Если вы пришли в поликлинику, а вам говорят: "МРТ через месяц, два. Можно быстрее, но через кассу", — то надо не кошелек доставать, а звонить в страховую компанию. Такой совет дал в интервью "Российской газете" член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, эксперт Всероссийского союза страховщиков, профессор Алексей Старченко.
Кроме того, теперь срок проведения необходимых исследований для установления диагноза — не более 14 календарных дней с момента обращения к врачу.
Жестко прописан и срок постановки на учет у врача-онколога в случае, если диагноз подтвердится: не более трех рабочих дней.
"Иными словами, — говорит Старченко, — уже созданы такие финансовые и организационные возможности, чтобы каждый больной мог обследоваться и лечиться без проволочек и бесплатно".
Минздрав ввел порядок, ужесточивший контроль за лечением онкобольных. Эта обязанность возложена на страховые медицинские организации.
"Например, — поясняет эксперт, — средства на закупку таргетных препаратов предусмотрены, а главврач их не приобретает. Сегодня такая ситуация должна быть невозможна, направлять эти деньги на другие нужды запрещено".
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Новости , Болезни и лекарства , Минздрав РФ , Росздравнадзор , "Российская газета"
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