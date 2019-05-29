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Врачи вытащили личинок из головы женщины 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: Gareth Morgan / AP
В США врачи извлекли из головы 50-летней пациентки личинок. Об этом сообщает журнал BMJ Case Reports.
Женщина обратилась за помощью, почувствовав, что у нее под кожей головы что-то шевелится. Помимо этого, она жаловалась на боли в левом ухе и воспаление лимфоузлов. В больнице женщине выписали рецепт на антибиотики, решив, что в ее головном мозге локализовалась киста.
Спустя несколько недель пациентка снова пришла в больницу, сообщив, что боль стала сильнее, а из головы начала выделяться прозрачная жидкость. Узнав, что женщина недавно вернулась из Аргентины, где ее покусали комары, врачи диагностировали у нее паразитное заболевание — миаз, которое было вызвано попаданием личинок насекомых под кожу.
Медикам удалось извлечь одну личинку, длина которой превышала 1,5 сантиметра, без хирургического вмешательства, однако операция все же была необходима, так как второй паразит был мертв.
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