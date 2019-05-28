Мальчик умер из-за замены лекарства аналогом

Нияз Галиулин из башкирского села Дюртюли умер в больнице в возрасте семи лет. Причиной его смерти родные считают замену предписанного мальчику лекарства более дешевым аналогом.

Осенью 2018 года у Галиулина нашли первичный иммунодефицит. До начала марта он проходил курс лечения в Уфе и Москве. И республиканские, и столичные медики прописали ребенку импортный иммуноглобулин. Но получить его и другие требуемые лекарства — селлсепт и валацикловир — оказалось тяжело, хотя Ниязу и оформили инвалидность.

«Мне пришлось кое-как найти и купить одну упаковку Селлсепта на свои деньги. Когда они закончились, я уже их нигде не нашла. Мы надеялись, что вот-вот придет бесплатный препарат и иммуноглобулин»,

— рассказала mkset.ru мать мальчика Ирина Галиулина.

По словам женщины, педиатр местной поликлиники отказывался выписывать ее сыну рецепты на препараты, так как их все равно не было в медучреждении. Известно, что отметок об обращении за лекарствами он тоже не делал.

22 апреля иммуноглобулин действительно поступил в Дюртюлинскую больницу. Но вместо зарубежного препарата, строго предписанного врачами, в район привезли дешевый отечественный аналог, или «дженерик», известный как «Габриглобин». Ирине Галиулиной удалось записать сына в республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе на инъекцию. Процедура планировалась на 29 апреля, но уже 28 апреля состояние Нияза ухудшилось.

Мальчика определили в реанимацию районной больницы, где он начал бредить. На следующий день Нияз Галиулин был переведен в Уфу, где впал в кому и скончался.

По данным министерства здравоохранения республики, в больничную аптеку в Дюртюлях был направлен «лекарственный препарат по МНН Иммуноглобулин человека нормальный по торговому наименованию Габриглобин, от которого мама отказалась».

Согласно федеральному закону о госзакупках, лекарства следует приобретать как раз по МНН — международному непатентованному наименованию. Но «при осуществлении закупок лекарственных препаратов, необходимых пациенту при наличии медицинских показаний» решение, какой препарат приобрести, принимает врачебная комиссия.