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Мальчик умер из-за замены лекарства аналогом 

Ридус 1 час назад
Фото: depositphotos
Нияз Галиулин из башкирского села Дюртюли умер в больнице в возрасте семи лет. Причиной его смерти родные считают замену предписанного мальчику лекарства более дешевым аналогом.
Осенью 2018 года у Галиулина нашли первичный иммунодефицит. До начала марта он проходил курс лечения в Уфе и Москве. И республиканские, и столичные медики прописали ребенку импортный иммуноглобулин. Но получить его и другие требуемые лекарства — селлсепт и валацикловир — оказалось тяжело, хотя Ниязу и оформили инвалидность.
«Мне пришлось кое-как найти и купить одну упаковку Селлсепта на свои деньги. Когда они закончились, я уже их нигде не нашла. Мы надеялись, что вот-вот придет бесплатный препарат и иммуноглобулин»,
— рассказала mkset.ru мать мальчика Ирина Галиулина.
По словам женщины, педиатр местной поликлиники отказывался выписывать ее сыну рецепты на препараты, так как их все равно не было в медучреждении. Известно, что отметок об обращении за лекарствами он тоже не делал.
22 апреля иммуноглобулин действительно поступил в Дюртюлинскую больницу. Но вместо зарубежного препарата, строго предписанного врачами, в район привезли дешевый отечественный аналог, или «дженерик», известный как «Габриглобин». Ирине Галиулиной удалось записать сына в республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе на инъекцию. Процедура планировалась на 29 апреля, но уже 28 апреля состояние Нияза ухудшилось.
Мальчика определили в реанимацию районной больницы, где он начал бредить. На следующий день Нияз Галиулин был переведен в Уфу, где впал в кому и скончался.
По данным министерства здравоохранения республики, в больничную аптеку в Дюртюлях был направлен «лекарственный препарат по МНН Иммуноглобулин человека нормальный по торговому наименованию Габриглобин, от которого мама отказалась».
Согласно федеральному закону о госзакупках, лекарства следует приобретать как раз по МНН — международному непатентованному наименованию. Но «при осуществлении закупок лекарственных препаратов, необходимых пациенту при наличии медицинских показаний» решение, какой препарат приобрести, принимает врачебная комиссия.
Это не первый подобный случай в Башкирии. Осенью 2018 года перевод на «дженерик» стоил жизни 16-летнему подростку из Зианчуринского района. При этом региональный Минздрав в прошлом году сэкономил на закупках лекарств на 1 млрд рублей.
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Новости , Болезни и лекарства , Минздрав РФ
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