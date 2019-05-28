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Лекарства для животных предложили производить по новым правилам 

Парламентская газета + ещё 1 10 часов назад
Фото: Парламентская газета
При производстве лекарств для ветеринарии могут разрешить использовать фармацевтические субстанции, предназначенные для создания препаратов для медицинского применения. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.
Речь идёт о фармацевтических субстанциях, произведённых для реализации и включённых Минздравом в госреестр лекарственных средств.
Также документ предусматривает возможность ввоза в Россию незарегистрированных препаратов для лечения в том числе животных в цирках, зоосадах, океанариумах, а также диких краснокнижных животных.
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Новости , Минздрав РФ , Госдума
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