Лекарства для животных предложили производить по новым правилам

При производстве лекарств для ветеринарии могут разрешить использовать фармацевтические субстанции, предназначенные для создания препаратов для медицинского применения. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Речь идёт о фармацевтических субстанциях, произведённых для реализации и включённых Минздравом в госреестр лекарственных средств.

Также документ предусматривает возможность ввоза в Россию незарегистрированных препаратов для лечения в том числе животных в цирках, зоосадах, океанариумах, а также диких краснокнижных животных.