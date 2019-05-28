Названы самые бесполезные советы врачей

Эксперты составили список самых бесполезных советов, которые могут давать врачи. Об этом пишет "Федеральное агентство новостей".

Некоторые из рекомендаций не несут реальной пользы для пациента. Среди них, например, совет пить по восемь стаканов воды ежедневно. На самом деле же каждому человеку требуется разное количество жидкости.

Кроме того, если вода все же попадет на манту, это никак не повлияет на результат, так как вакцина вводится в нижние слои кожи. Туда вода попросту не может попасть.

Также медики рекомендуют всегда завтракать. Но каждый организм устроен по-разному, поэтому людям, которые не желают употреблять по утрам пищу, не следует заставлять себя это делать.

И последнее: долгое сидение перед монитором не ухудшает зрение. Конечно, полезным такое времяпрепровождение назвать сложно, но именно на снижение остроты зрения оно никак не влияет.