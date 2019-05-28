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Для россиян поменялись правила обязательного медицинского страхования 

Рамблер 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
В России вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС). Отныне для каждого жителя страны будет определена группа здоровья согласно его физическому состоянию. Полный текст документа опубликован на сайте правовой информации.
На протяжении следующих двух лет будет проводиться диспансеризация всего населения. По результатам профилактического осмотра каждый житель страны будет входить в определенную группу здоровья. Например, если у пациента выявлено хроническое заболевание, то он будет обязан осматриваться у лечащего врача несколько раз в год. Напоминать об этом ему будет страховая организация, которая обеспечивает пациенту его полис ОМС.
Кроме того, согласно новым правилам, страховые компании будут обязаны работать с жалобами россиян на качество медуслуг, а также в случае возникновения спорных ситуаций.
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