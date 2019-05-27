Врач рассказала о диете, которая вызывает подагру

Диета, содержащая большое количество белков, богата пуриновыми основаниями, которые провоцируют образование камней и могут стать причиной повышения уровня мочевой кислоты и развития подагры. Об этом рассказала изданию "Аргументы и Факты" старший научный сотрудник клиники Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи врач-диетолог Юлия Чехонина

Низкоуглеводная и высокобелковая диеты также могут спровоцировать развитие заболеваний органов пищеварения, выделения, сердца и сосудов.

По словам доктора, диеты не учат правильно питаться. Рацион человека, который заботится о своем здоровье, должен быть сбалансированным и разнообразным.