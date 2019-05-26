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Гипноз и давление: как лжемедики обманывают людей 

Мир24 4 часа назад
Фото: Мир24
Группа российских лжемедиков предстанет перед судом. Долгие годы мошенники орудовали в крупных городах страны. Работали по принципу: был бы человек, диагноз найдется. Корреспондент телеканала «МИР 24» Ксения Крихели проверила на себе, как работала эта схема. На днях в нескольких городах, где работают медцентры сети «Глобалмед», прошли обыски. В ходе расследования выяснилось, что лицензии на медицинскую деятельность «Глобалмед» не имела. В ее клиниках работали не врачи, а менеджеры по продажам. Сейчас 25 человек, включая руководство, арестованы. От действий лжемедиков пострадали более 11 тысяч человек. Мошенники заработали почти миллиард рублей. Схема простая: злоумышленники скупали телефонные базы, звонили в основном пенсионером, уверяли, что работают по федеральной программе «Здоровье нации» и приглашали на бесплатную консультацию.
«Работники этих учреждений, не имея специального медицинского образования, вводили пожилых людей в заблуждение о наличии у них заболевания, которое требует неотложного дорогостоящего лечения. Потерпевших склоняли к получению кредитов на суммы до 500 тысяч рублей», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Наталье поход на бесплатную диагностику обошелся в 206 тысяч 124 рубля. Теперь она три года будет выплачивать банку одну треть своей небольшой пенсии. Лжеврачи пугали: или кредит или инвалидность.
«Очень сильно напугали! Сказали, что вообще колени в такой степени находятся — третья или четвертая стадия», — поделилась пенсионерка.
Поначалу кредит Наталья брать не собиралась. Но вот обстановка к необдуманным решениям располагала. Теперь вспоминает: тогда было все как в тумане.
«Темная такая небольшая комната, они меня все уговаривали, еще один человек пришел. Их четверо, я одна. Музыка какая-то была, шум какой-то, затемнение», — рассказала Наталья.
Психологи говорят: зазывая людей на бесплатную диагностику, их могут подвергать гипнозу. Уйти без кредита вряд ли получится.
«Кого-то может клонить в сон, кто-то будет чувствовать, что он как-то начинает не совсем улавливать суть того, что ему говорят. Какое-то такое спутанное сознание, какой-то уход от реальности, но в тоже время человек четко понимает ту программу, которую ему внушают», — рассказал психолог Сергей Ланг.
«Мне предложили чай-кофе, я отказалась, сказала, что мне нужно анализы сдавать. Они сказали, что мне можно коктейль попить. Когда попила этот коктейль, я полностью расслабилась, я стала им доверять», — поделилась пострадавшая Евгения Герасимова.
Евгения вспоминает, врачам тогда доверилась еще и потому, что сама медик. Подвоха от коллег не почувствовала. А когда поняла, было поздно.
«У меня очень кружилась голова и меня тошнило, меня тошнило от этого коктейля, от этой ситуации, что на меня давят. Я пыталась попросить их, чтобы они открыли форточку, кабинет был практически непроветриваемый, я попросила вызвать мне скорую», — рассказала женщина.
Вместо этого сыпались вопросы, и не только про здоровье.
«Задавал вопросы, потом эти вопросы касались уже не медицинской истории. Как вы проживаете? Где вы проживаете? С кем вы проживаете? Что вы имеете? Какой муж? Какие гаражи, машины?», — добавила пострадавшая.
Кредитный договор Евгения в итоге подписала, вскоре попала в больницу. Теперь пытается судиться с клиникой. Но выплаты по кредитному договору никто не отменял.
«Несмотря на то, что человек признан потерпевшим по уголовному делу, и установлено, что его обманули, что он не должен был вообще брать этот кредит, суд все равно удовлетворяет требование банка о взыскании кредитного долга с потерпевшего. Некоторые банки до сих пор в хамской грубой форме требуют вернуть деньги — звонят, угрожают, приходят коллекторы, то есть на банки никакой управы нет», — прокомментировал юрист Екатерина Нечаева.
Управы нет и на клиники. Десятки и сотни продолжают работать, как ни в чем не бывало. Вся диагностика — стол с металлическими пластинами. Две минуты, и диагноз готов. Врач сообщила: завтра может случиться инфаркт. Тут же предложили подписать кредитный договор, причем только с этой клиникой.
«Вы начинаете делать вот эту программу и, еще не заплатив ни одной копейки, уже принимаете, вы уже прочувствуете на себе, как это делается, что это делается. А только через месяц у вас будет платеж — четыре тысячи», — заверили в клинике.
Обошлось без гипноза, коктейлей и кредита, а вот Наталье повезло меньше. В той самой клинике «Глобалмед» она успела пройти якобы оздоровительные процедуры. Только говорит, эффекта никакого.
«Здесь такая грань между медициной, парамедициной. С одной стороны пытаются соблюсти определенный баланс между безопасной медициной, чтобы пациент ни в коем случае не получил какого-то вредного воздействия, с другой стороны какой-то лечебный эффект по большинству подобных предложений весьма сомнительный и находится в не зоне доказательной медицины», — сказал директор МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Дмитрий Семенов.
Двери той клиники, где Наталья пыталась получить, пусть и сомнительное, но дорогостоящее лечение, закрыты. Зато висит объявление. Теперь уже юридические конторы предлагают тоже за немалые деньги разобраться с клиниками. Из рук одних мошенников пострадавшие переходят в другие.
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Новости , Дмитрий Семенов , Ирина Волк , Евгений Герасимов , МВД
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