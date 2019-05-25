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Ложки и отвертки нашли хирурги в желудке пациента в Индии 

360tv.ru 11 часов назад
Фото: 360tv.ru
Семь ложек, две отвертки, две зубные щетки и нож нашли в желудке пациента индийские хирурги. Мужчина жаловался на боли в животе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на Mirror.
Потребовалась серьезная операция, чтобы извлечь весь арсенал из внутренностей 35-летнего индийца. По данным издания, в настоящее время он находится в стабильном состоянии.
Врачи заинтересовались психическим здоровьем своего клиента. Оказалось, что мужчина страдает так называемой болезнью Пика. Это расстройство, при котором люди начинают употреблять в пищу несъедобные предметы. Обычно такое случается в возрасте 50-60 лет при нарушении работы головного мозга, вызванном атрофией коры лобных и височных долей.
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