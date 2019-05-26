Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Переутомление признали болезнью 

Lenta.ru + ещё 12 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ). Об этом сообщает РИА Новости.
В новой редакции психологическими расстройствами, среди прочих, были признаны переутомление и игромания. Переутомление, также называемое «Синдром эмоционального выгорания» (СЭВ), описывается как «физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой». Чтобы признать болезнью чрезмерное увлечение компьютерными и видеоиграми, у пациента в течение года должны наблюдаться признаки расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.
Обновленный документ ВОЗ вступит в силу с 1 января 2022 года.
6 апреля стало известно, что репер Иван Дремин, более известный как Face, не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии. Медики заподозрили у 21-летнего музыканта отклонения в психике из-за татуировок на лице.
19 марта руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем Центра имени Сербского Борис Казаковцев рассказал «Ленте.ру», что признаки нарушения психического здоровья в той или иной степени имеет каждый третий россиянин. В систематической психиатрической помощи нуждаются примерно 3-6 процентов населения.
Последние новости
Сборная России по хоккею обыграла Чехию в матче за бронзу чемпионата мира Россиянам пересчитают пенсии по-новому Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Комментарии
Новости , ВОЗ , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как распознать рак на ранних стадиях
Риски болезней по группе крови
Чем можно заразиться в общественном транспорте4
Из-за чего возникает картавость5
Названы самые опасные продукты для беременных
Видео
Простой способ замедлить старение
ЗОЖ
Чем опасен холод для сердечников
Болезни и лекарства
Как сегодня лечат онкологию
Болезни и лекарства
02:50
О каких болезнях говорят «мешки» под глазами
Болезни и лекарства
03:01
Можно ли вылечить генетические заболевания
Наука
00:20
Медицинский аппарат наехал на больную и задавил
Новости
03:24
Симптомы сердечных болезней, которые не замечают
ЗОЖ
04:19
Врачи всерьез нажились на пенсионерах
Новости
Названо заболевание, которое губит печень
Наука
Найден овощ, способный остановить развитие рака
Новости ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение