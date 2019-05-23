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Инвалида оставили ночевать на полу в больнице 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
В уральской больнице отказались принять инвалида-колясочника и ему пришлось ночевать в приемном отделении на куче подгузников. Фотографии появились в группе "Регион-74|Челябинск" в соцсети "Вконтакте". Снимки сделал сын мужчины, который пришел его навестить на следующий день.
vk.com/region_chelyaba
Врачи больницы Еманжелинска в Челябинской области объяснили свой отказ принять пациента тем, что он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. В Минздраве Челябинской области также сообщили, что мужчина приехал из города Бакал позже срока, не имел с собой необходимых документов, при этом был пьян и вел себя буйно. Он разбил банкомат, окно и нецензурно выражался. Прибывший по вызову наряд полиции составил протокол, но с собой забрать его отказались. После разговора с полицейскими мужчина утихомирился и заснул на полу.
Новости , Минздрав РФ
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