Инвалида оставили ночевать на полу в больнице

В уральской больнице отказались принять инвалида-колясочника и ему пришлось ночевать в приемном отделении на куче подгузников. Фотографии появились в группе "Регион-74|Челябинск" в соцсети "Вконтакте". Снимки сделал сын мужчины, который пришел его навестить на следующий день.

vk.com/region_chelyaba