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Беременность трансгендерного мужчины закончилась трагически 

Letidor.ru 5 часов назад
Фото: Letidor.ru
Медики не смогли определить, что боли в животе вызваны преждевременными схватками.
Трансгендерный 32-летний американец обратился в больницу с жалобами на сильные боли и повышенное давление. Пациент предупредил медсестру, что раньше был женщиной, и его домашний тест на беременность дал положительный результат.
Но медсестра не сочла случай неотложным, списав симптомы на ожирение и хроническую гипертонию.
Новый тест и ультразвуковое исследование сделали только через несколько часов, после чего запланировали экстренное кесарево сечение. Но у пациента уже начались преждевременные роды, ребенок родился мертвым, сообщает журнал New England Journal of Medicine.
Авторы журнала считают этот трагический случай показательным, поскольку система здравоохранения недостаточно подготовлена к работе с такими людьми, и советуют предпринять меры для повышения осведомленности врачей.
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