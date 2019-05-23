Беременность трансгендерного мужчины закончилась трагически

Медики не смогли определить, что боли в животе вызваны преждевременными схватками.

Трансгендерный 32-летний американец обратился в больницу с жалобами на сильные боли и повышенное давление. Пациент предупредил медсестру, что раньше был женщиной, и его домашний тест на беременность дал положительный результат.

Но медсестра не сочла случай неотложным, списав симптомы на ожирение и хроническую гипертонию.

Новый тест и ультразвуковое исследование сделали только через несколько часов, после чего запланировали экстренное кесарево сечение. Но у пациента уже начались преждевременные роды, ребенок родился мертвым, сообщает журнал New England Journal of Medicine.

Авторы журнала считают этот трагический случай показательным, поскольку система здравоохранения недостаточно подготовлена к работе с такими людьми, и советуют предпринять меры для повышения осведомленности врачей.