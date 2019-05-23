Мужчина лишился конечностей после похода к стоматологу

Его организм был заражен болезнетворными микробами, которые попали кровь. После того как Тони очнулся, он заметил, что руки и ноги ампутированы. Врачам также пришлось удалить часть лица. Первое время пациенту даже было сложно вспомнить свою жену, пишет «Обозреватель».

Болезнь у пациента развивалась довольно стремительно. Он почувствовал тошноту, рвоту, все симптомы сопровождались повышением температуры тела. Врачи сначала не распознали сепсис, поэтому просто оставили Тони в палате.

Мужчина призвал медработников обучать людей, как на ранней стадии распознать сепсис. Многие специалисты согласны с Тони и считают, что нужно активнее проводить беседы с населением на эту тему.

Данный недуг может существенно подорвать здоровье не только самих пациентов, но их родственников, которые постоянно находятся рядом. В случае с Тони его жене пришлось продать дом, а семья лишилась бизнеса.