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Мужчина лишился конечностей после похода к стоматологу 

Yellmed 8 часов назад
Фото: Yellmed
Его организм был заражен болезнетворными микробами, которые попали кровь. После того как Тони очнулся, он заметил, что руки и ноги ампутированы. Врачам также пришлось удалить часть лица. Первое время пациенту даже было сложно вспомнить свою жену, пишет «Обозреватель».
Болезнь у пациента развивалась довольно стремительно. Он почувствовал тошноту, рвоту, все симптомы сопровождались повышением температуры тела. Врачи сначала не распознали сепсис, поэтому просто оставили Тони в палате.
Мужчина призвал медработников обучать людей, как на ранней стадии распознать сепсис. Многие специалисты согласны с Тони и считают, что нужно активнее проводить беседы с населением на эту тему.
Данный недуг может существенно подорвать здоровье не только самих пациентов, но их родственников, которые постоянно находятся рядом. В случае с Тони его жене пришлось продать дом, а семья лишилась бизнеса.
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