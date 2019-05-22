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Онкобольная пациентка погибла во время лучевой терапии от аппарата 

Вести.Ru + ещё 21 23 часа назад
Фото: globallookpress.com
В воронежском онкодиспансере аппарат лучевой терапии во время проведения процедуры вышел из строя, вследствие чего раздавил пациентку.
Несчастный случай произошел 22 мая утром. В ходе проведения процедуры у аппарата лучевой терапии 2006 года выпуска чешского производства заклинил подъемный механизм. Из-за технических неполадок прибор раздавил женщину, передает "Интерфакс".
Специалисты Росздравнадзора по поручению министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой направлены в Воронеж, чтобы выяснить причины гибели пациентки. Они проведут экспертизу оборудования непосредственно на месте происшествия. Об этом сообщается на официальном сайте Росздравнадзора.
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