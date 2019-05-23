Первый препарат против рака протестируют в России

Проект одобрили в Минздраве

О выданном разрешении Минздрава рассказала пресс-служба Российского общества клинической онкологии. Первые исследования российского таргетного препарата «Алофаниб» проведут на больных раком желудка, которым не помогли стандартные методы лечения. Отмечается, что этот препарат блокирует рост раковой клетки с помощью воздействия на ее рецепторы. Первые исследования будут проводиться в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и Ростове-на-Дону.

Рак желудка является актуальной медицинской и социальной проблемой в России. Традиционно в структуре заболеваемости эта опухоль занимает четвертое и шестое место у мужчин и женщин соответственно. К сожалению, при появлении метастазов лечебные опции крайне ограничены и продолжительность жизни этих пациентов составляет около года,

— цитирует ТАСС заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Сергея Тюляндина.

Напомним, ранее группа ученых из Британии и Японии создала препарат, способный разрушать онконгены, которые провоцируют развитие рака. Но этот антибиотик действует лишь в качестве дополнительного лечения к онкотерапии, а не является полноценным средством против рака.