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Совфед разрешил родственникам посещать больных в реанимации 

News.ru + ещё 3 22 мая 2019
Фото: News.ru
Законопроект о допуске родственников пациентов в реанимационные отделения одобрен членами Совета Федерации.
Согласно документу, Министерство здравоохранения пропишет общие правила для посещения больных. Сотрудники медицинского учреждения будут обязаны предоставить членам семьи пациента или его законным представителям возможность увидеть его в палате интенсивной терапии и реанимации, передаёт ТАСС.
Ранее, как писал News.ru, инициативу поддержали депутаты Государственной думы. Парламентарии подчеркнули, что время и порядок посещений установит уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.
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