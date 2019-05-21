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Российские ученые создали прибор для борьбы с бессонницей 

ТК «Звезда» + ещё 5 17 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Устройство EcoSleep представляет собой небольшую коробочку, которая формирует электромагнитные импульсы на низкой частоте — от 1 до 40 герц.
Специалисты Центра нейротехнологий сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН создали бесконтактное устройство для устранения проблем со сном. Об этом рассказал генеральный директор центра Илья Блохин в беседе с корреспондентом РИА Новости.
По словам ученого, устройство EcoSleep представляет собой небольшую коробочку, которая формирует электромагнитные импульсы на низкой частоте — от 1 до 40 герц. Такие воздействия помогают человеку уснуть естественным образом.
Как уверяет Блохин, прибор, понижая и повышая импульсы, контролирует все фазы сна, а также помогает человеку пробудиться без особых трудностей.
В материале отмечается, что данной разработкой российских специалистов уже заинтересовались представители гостиничного бизнеса. Кроме того, ожидается, что новинка будет пользоваться спросом у людей, которые вынуждены совершать частые переезды со сменой часовых поясов.
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Новости , Наука , РАН , РИА Новости
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