Российские ученые создали прибор для борьбы с бессонницей

Устройство EcoSleep представляет собой небольшую коробочку, которая формирует электромагнитные импульсы на низкой частоте — от 1 до 40 герц.

Специалисты Центра нейротехнологий сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН создали бесконтактное устройство для устранения проблем со сном. Об этом рассказал генеральный директор центра Илья Блохин в беседе с корреспондентом РИА Новости.

По словам ученого, устройство EcoSleep представляет собой небольшую коробочку, которая формирует электромагнитные импульсы на низкой частоте — от 1 до 40 герц. Такие воздействия помогают человеку уснуть естественным образом.

Как уверяет Блохин, прибор, понижая и повышая импульсы, контролирует все фазы сна, а также помогает человеку пробудиться без особых трудностей.

В материале отмечается, что данной разработкой российских специалистов уже заинтересовались представители гостиничного бизнеса. Кроме того, ожидается, что новинка будет пользоваться спросом у людей, которые вынуждены совершать частые переезды со сменой часовых поясов.