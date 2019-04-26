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Выяснены причины живучести раковых клеток 

Популярная механика 3 часа назад
Фото: Популярная механика
В здоровой клетке есть несколько белков, отвечающих за запуск ее самоуничтожения (апоптоза) при возникновении каких-то серьезных проблем. Их работа до поры блокируется белком Mcl-1. Если «что-то пошло не так» выработка этого белка прекращается, а, поскольку он быстро распадается, то уже наработанное исчезает, и запускается апоптоз.
В раковых клетках синтез Mcl-1 не блокируется, в результате чего они не погибают даже при тяжелых повреждениях ДНК, вызванных лучевой или химической терапиями.
Российские ученые два года назад создали несколько ретровирусов, часть из которых повышала активность Mcl-1, а другие — блокировали его работу. Как показали эти опыты, раковые клетки с "улучшенной" версией этого белка лучше сопротивлялись химиотерапии и меньше гибли при облучении, а подавление работы связанного с ним гена, наоборот, делало их крайне уязвимыми для их действия.
Как сообщает РИА Новости, эти открытия и успехи других научных групп побудили ученых, работавших под руководством Бориса Животовского, профессора МГУ и Каролинского института, собрать и систематизировать все результаты подобных экспериментов. Это позволило биологам наметить наиболее эффективные пути для подавления Mcl-1 в раковых клетках без вреда для остального организма, а также раскрыть механизм функционирования этого "белка жизни".
Ученых, в частности, интересовало то, почему это вещество в некоторых случаях ускоряет апоптоз, а в других случаях оно подавляет его. Анализ более ста научных работ показал, что это было связано с тем, что клетка может синтезировать несколько разных форм Mcl-1, одна из которых блокирует апоптоз, а другая, наоборот, ускоряет его.
Другие особенности этого белка, в частности, короткие сроки его жизни внутри клеток, позволяют уничтожать его молекулы самыми разными путями, напрямую соединяясь с Mcl-1 или разрушая его цепочки, а также заставляя клетки "голодать" и тратить меньше ресурсов на сборку короткоживущих пептидов. Некоторые препараты такого рода уже проходят или готовятся к проведению клинических испытаний.
"Сейчас мы активно изучаем то, как блокаторы Mcl-1 влияют на разные опухолевые клеточные линии. Так мы систематизируем все знания и усовершенствуем подходы, нацеленные на нейтрализацию Mcl-1 в опухолях",
— заключает Животовский.
Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в журнале Trends in Cell Biology.
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Новости , Наука , МГУ
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