Ученые уточнили функции связанного с аутизмом гена

Сотрудники Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова совместно с коллегами из Германии и Нидерландов выявили один из механизмов возникновения аутизма, сообщает газета "Известия".

Исследование проводилось на грызунах, сравнивалось поведение у особей с с работающим и с выключенным геном CDH13.

Этот ген кодирует белок кадгерин 13, участвующий во многих процессах в мозге: от миграции клеток у эмбриона до развития аксонов и генерации синапсов между нейронами у взрослых. Разные варианты этого гена связаны с расстройствами аутистического спектра, синдромом гиперактивности и дефицита внимания, депрессией, ухудшением памяти и другими нарушениями.

Специалисты указывают, что в развитии психоневрологических расстройств, в том числе аутизма, важную роль играет взаимодействие генов с факторами среды.

Ранее сообщалось, что американские ученые разработали генную терапию, которая ликвидирует поломки в Х-хромосоме, связанные с развитием тяжелых форм аутизма.

Российские специалисты, в свою очередь, создали технологию внутриутробного наблюдения за развитием миелина в мозге плода. Это позволяет судить об аномалиях развития мозга на начальных этапах формирования ЦНС.