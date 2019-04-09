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Ученые уточнили функции связанного с аутизмом гена 

Москва24 20 часов назад
Фото: Москва24
Сотрудники Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова совместно с коллегами из Германии и Нидерландов выявили один из механизмов возникновения аутизма, сообщает газета "Известия".
Исследование проводилось на грызунах, сравнивалось поведение у особей с с работающим и с выключенным геном CDH13.
Этот ген кодирует белок кадгерин 13, участвующий во многих процессах в мозге: от миграции клеток у эмбриона до развития аксонов и генерации синапсов между нейронами у взрослых. Разные варианты этого гена связаны с расстройствами аутистического спектра, синдромом гиперактивности и дефицита внимания, депрессией, ухудшением памяти и другими нарушениями.
Специалисты указывают, что в развитии психоневрологических расстройств, в том числе аутизма, важную роль играет взаимодействие генов с факторами среды.
Ранее сообщалось, что американские ученые разработали генную терапию, которая ликвидирует поломки в Х-хромосоме, связанные с развитием тяжелых форм аутизма.
Российские специалисты, в свою очередь, создали технологию внутриутробного наблюдения за развитием миелина в мозге плода. Это позволяет судить об аномалиях развития мозга на начальных этапах формирования ЦНС.
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Новости , Наука , газета "Известия"
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