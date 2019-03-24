Перевод часов может спровоцировать рак

Перевод часов на «зимнее» и «летнее» время может провоцировать онкологические образования. Это происходит из-за нарушения биоритмов человека, в результате которого риск появления рака увеличивается, по данным Американской ассоциации рака, на 3-15%.

Самым вредным является перевод часов в октябре, так как в этом месяце люди встают на час раньше. Перевод стрелок часов провоцирует рост числа инфарктов и гипертонических кризов. Переход на новое время в организме провоцирует гормональный сбой, это может сказаться на эндокринной системе, пишут «Известия» . Медики уже заявляли о росте риска онкологических заболеваний у экипажей самолетов, совершающих трансатлантические рейсы.

Американские ученые провели исследование, проанализировав 4 млн диагнозов у жителей 11 штатов страны. В результате получилось сделать выводы, что у людей, которые живут ближе к западной границе часового пояса, меньше риск заболевания раком, чем у людей, которые живут на востоке. Как выяснилось, это связано с тем, что на востоке расхождение времени на часах с астрономическим сильнее.