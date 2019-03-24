Ученые нашли новый способ лечения алкоголизма

Американские ученые из Института Скриппса сообщили о результатах испытания нового метода лечения алкогольной зависимости — терапия проводится с помощью лазера. Специалисты поставили эксперимент на крысах, страдающих от алкогольной зависимости.

Ученые воздействовали лазером на участок мозга, отвечающий за формирование зависимости — по факту они просто выжгли часть нейронов, нарушив нейронные связи. Лечебный эффект от данной терапии проявился моментально — после этого у животных пропала тяга к спиртному.

Впрочем, по словам авторов метода, применить данную методику на людях пока не выйдет — такое выжигание лазером просто превратит человека в инвалида. Вместе с тем, результаты эксперимента ученые назвали «вдохновляющими».