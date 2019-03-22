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Плохой сон может привести к слабоумию 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Эксперты сообщили, что на хорошее самочувствие влияет не то, сколько человек поспал, а то, насколько качественно у него это получилось сделать. Исследователи из медицинского центра университета Рочестера в США провели опыты на грызунах.
Ученые пришли к заключению, что если качество сна находится на низком уровне, то это не защитит человека от слабоумия, которое может проявиться в пожилом возрасте. Некачественный сон — это периодические пробуждения в течение положенных 8 часов сна. Именно в таких случаях считается, что мозг не отдохнул.
Во время глубокого сна из мозга выводятся отходы его жизнедеятельности, а именно — клеточный мусор. Если сон был рваный, то этот мусор начинает скапливаться и формируются бляшки, которые и считаются основными предвестниками старческого слабоумия.
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