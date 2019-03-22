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ВОЗ развеяла мифы о нормах употребления воды 

360tv.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Единовременное употребление дневной нормы жидкости не опасно для здоровья. При этом определенного рекомендуемого уровня питья воды в день вообще не существует, поскольку это сильно зависит от конкретных условий.
Координатор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон рассказал РИА «Новости», что норма потребления воды людьми зависит от многих факторов, включая местный климат и деятельность человека.
«К примеру, представьте, что вы весь день работаете под палящим солнцем или занимаетесь спортом. И вы можете потреблять от одного-двух литров до очень большого количества воды. Это также зависит от пищи, которую вы едите, от вашего веса, метаболизма, возраста», — пояснил эксперт.
Он отметил, что есть разные оценки по рекомендуемым объемам жидкости. При этом речь не обязательно должна идти о воде, здесь также нужно учитывать употребление фруктов или выпитую чашку чая.
Однако превышение рекомендаций также не критично для здоровья человека. Опасность наступает лишь при экстремально больших моментально выпитых объемах.
«Случаи так называемого «отравления водой» крайне редки. Для этого надо выпить три-четыре или даже больше литров сразу. При этом во время употребления воды у вас в организме должен быть очень низкий уровень соли. В таком варианте это очень опасно», — подчеркнул Гордон.
Эксперт добавил, что в идеале следует пить воду в течение дня относительно равными объемами в те моменты, когда вы испытываете жажду.
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Новости , Брюс Гордон , ВОЗ , РИА Новости
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