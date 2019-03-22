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Ученые нашли способ побороть депрессию 

Москва24 3 часа назад
Фото: Москва24
Исследователи из Фрайбургского университета установили, что средством излечения от резистентной депрессии может стать глубокая стимуляция головного мозга. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
В рамках исследования был проведен эксперимент. В нем участвовали 16 человек, много лет страдавших от депрессии. Ученые вживили людям электроды для стимуляции верхней боковой части медиального пучка переднего мозга.
Стимуляция проводилась непрерывно в течение года. Для чистоты эксперимента активная стимуляция чередовалась с "пустой". В итоге оказалось, что симптомы депрессии у людей сократились, а у половины участников отмечается ремиссия.
Ранее ученые предупредили, что к депрессии, а также к другим заболеваниям может привести сон меньше 5 часов в сутки на протяжении длительного времени. Такой регулярный недосып повышает риск развития депрессии, ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.
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