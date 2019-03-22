Китаянка объелась личинками и попала в реанимацию

Жительница Китая воспользовалась советами народной медицины и съела бутылку живых личинок. Как уточняет Daily Mail , женщина пыталась вылечить рак легкого.

Инцидент произошел в китайском городе Сиань. В 2016 году в левом легком пациентки обнаружили злокачественную опухоль, и последующие три года женщина безрезультатно боролась с недугом. Отчаявшись, китаянка воспользовалась народным средством, якобы гарантирующим ей быстрое выздоровление, и начала есть живых личинок.

Спустя месяц нестандартного самолечения женщина обратилась в больницу с жалобами на острые боли в области груди и желудка. Тогда она призналась, что из-за «мучительных» спазмов последние две недели испытывала проблемы со сном. Пациентку немедленно госпитализировали и провели ей гастроскопию.

В ходе медицинского обследования доктора пришли в ужас, обнаружив в желудке больной кишащих червей. Ей прописали антигельминтные препараты, и боли прекратились. Врачи предупредили, что народная медицина представляла опасность для жизни пациентки и настоятельно порекомендовали избегать самолечения.

Ранее жительница китайского города Чэньчжоу, провинция Хунань, попала в больницу после капельницы с фруктовым соком. 51-летняя любительница нетрадиционной медицины решила ввести себе смесь, состоящую из соков более чем 20 различных фруктов. Врачи обнаружили, что внутривенное вливание сока нанесло ущерб печени, почкам и сердцу женщины.