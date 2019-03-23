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Названа главная причина мужской смертности в России 

Краснодарские известия + ещё 1 1 час назад
Фото: Краснодарские известия
В пятницу, 22 марта, на совещании по реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» в Саратове министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что в России в 70% случаев мужчины умирают из-за употребления алкоголя.
В 2017 году показатель смертности среди мужчин составил 735,7 человек на 100 тысяч населения. В Евросоюзе эта цифра колеблется от 200 до 230 человек.
«Таким образом, даже если мы на треть снизим смертность трудоспособного мужского населения, мы будем все равно в два раза превышать то, к чему мы должны прийти»,
— отметила Вероника Скворцова.
В нашей стране мужскую смертность планируют снизить до 530 человек на 100 тысяч населения через пять лет.
«У нас огромный ресурс. Главный ресурс снижения смертности в стране… зависит от образа жизни, и проще всего повлиять на ребят, у которых нет еще накопительной заболеваемости, это возраст от 14-16 и до 35 лет. Потом несколько сложнее»,
— пояснила руководитель министерства.
Самая уязвимая категория граждан — это люди в возрасте от 50 до 60 лет. Однако те, кто доживают до 55 лет, в среднем живут до 79 лет.
«Таким образом, основные наши потери до 55 лет, максимально они (проблемы со здоровьем) накоплены после 45-50 лет. Это десятилетие — от 50 до 60 — огромное количество выбивает людей, это возраст, когда мы особенно бережно будем относиться и к мужчинам, и к женщинам»,
— цитирует Скворцову РИА Новости.
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Новости , Вероника Скворцова , ЕС , РИА Новости
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