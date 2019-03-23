Названа главная причина мужской смертности в России

В пятницу, 22 марта, на совещании по реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» в Саратове министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что в России в 70% случаев мужчины умирают из-за употребления алкоголя.

В 2017 году показатель смертности среди мужчин составил 735,7 человек на 100 тысяч населения. В Евросоюзе эта цифра колеблется от 200 до 230 человек.

«Таким образом, даже если мы на треть снизим смертность трудоспособного мужского населения, мы будем все равно в два раза превышать то, к чему мы должны прийти»,

— отметила Вероника Скворцова.

В нашей стране мужскую смертность планируют снизить до 530 человек на 100 тысяч населения через пять лет.

«У нас огромный ресурс. Главный ресурс снижения смертности в стране… зависит от образа жизни, и проще всего повлиять на ребят, у которых нет еще накопительной заболеваемости, это возраст от 14-16 и до 35 лет. Потом несколько сложнее»,

— пояснила руководитель министерства.

Самая уязвимая категория граждан — это люди в возрасте от 50 до 60 лет. Однако те, кто доживают до 55 лет, в среднем живут до 79 лет.