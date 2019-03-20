Для лечения ран глаз создали безопасный «клей»

Ученые из Гарварда создали гель, при помощи которого можно склеивать порезы роговицы глаз или заполнять язвы и другие поврежденные участки на ее поверхности. Первые итоги его испытания на животных были представлены в журнале Science Advances.

"Мы хотели создать материал, который бы не только был прозрачным и мог прочно склеивать поврежденные части глаза, но и способствовал регенерации роговицы. Для этого нам нужно было заставить ее клетки соединяться с его молекулами и постепенно замещать их, формируя что-то похожее на здоровую поверхность глаза",

— заявил Реза Дана (Reza Dana) из Гарвардского университета (США).

Одной из главных проблем для хирургов в операционных и для военных на поле боя является то, что все существующие методы остановки кровотечений и ликвидации ран имеют большие недостатки. К примеру, "сшивание" раны хирургическими нитками требует большого количества времени, а обычный супер-клей, самое удобное и надежное средство для склеивания ран, очень токсичен и хрупок.

В последние годы ученые возлагали большие надежды на синтетические аналоги клея ракушек, при помощи которых они прикрепляются к скалам. Это вещество хорошо работает под водой, однако сила его оказалась слишком небольшой для того, чтобы склеивать порванные хрящи, связки, мускулы и другие органы.

В среднем, "клей моллюсков" и другие клеевые составы, безопасные для организма, удерживают склеенные поверхности примерно в 80-100 раз хуже, чем хрящи и связки прикрепляются к костям. Это делает их абсолютно бесполезными для проведения операций, так как они будут постоянно открываться или ломаться при лечении крупных ран.

Еще больше проблем, как рассказывает Дана, возникает при попытке "склеить" поврежденные участки роговицы или стекловидного тела глаз. В таком случае нужен не просто очень прочный клей, но и абсолютно прозрачный материал, не поглощающий свет и не искажающий картинку.

Таких клейких составов пока не существует, из-за чего медики вынуждены пользоваться аналогами обычного "супер-клея" при проведении операций на глазах. Все они крайне токсичны, непрозрачны и часто вызывают проблемы у пациентов.

Гарвардские медики решили эту проблему, воспользовавшись желатином — одним из самых простых природных "клеев", известных человечеству еще со времен зарождения цивилизации. Относительно недавно физики обнаружили, что его молекулы можно заставить склеиться между собой и другими окружающими веществами, если обстрелять их вспышками ультрафиолета на определенных длинах волн.

Ультрафиолет опасен для глаз, и поэтому ученым пришлось поменять структуру желатина и смешать его с некоторыми другими органическими веществами, такими как эозин и триэтаноламин. После этого он начал превращаться в более прочное и при этом прозрачное полимерное соединение при освещении вполне безопасным синим светом.

Это позволяет использовать его для "заклеивания" ран глаз, обрабатывая их подобным желатиновым гелем в темной комнате и затем просто включая свет. Как показали опыты на кроликах, данная субстанция, получившая имя GelCORE, успешно склеивала достаточно большие порезы и заполняла мелкие "ямки" на поверхности роговицы, не вызывая воспалений и способствуя зарастанию поврежденных участков.

При этом, что интересно, желатиновый гель не уступал в прочности суперклею и заметно превосходил другие биоматериалы, которые разрабатываются сегодня для склеивания других типов ран. Как надеются ученые, первые клинические испытания GelCORE на добровольцах начнутся уже в этом году.