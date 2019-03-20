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Ученые раскрыли причины забывчивости 

Вечерняя Москва 24 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Американские ученые провели исследования и выяснили, что амнезия может быть связана с отеком мозжечка. Научная работа опубликована в журнале Neurocritical Care.
Специалисты рассмотрели шесть случаев визуализации мозга у пациентов в возрасте от 33 до 59 лет. Некоторые не могли вспомнить последние события из собственной жизни. По мнению ученых, это может быть связано с опиоидным злоупотреблением или дыхательной недостаточностью.
Таким образом, повреждения мозжечка могут привести к случаю мгновенной амнезии. Ранняя идентификация и лечение этого симптома может стать критической для организма. Тем не менее, врачи утверждают, что существует высокая вероятность выздоровления пациентов.
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