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Более 22 тысяч человек обследовались в подмосковных центрах здоровья в прошлом году 

360tv.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: 360tv.ru
С начала 2019 года в центры здоровья Московской области за консультацией обратились свыше 22 тысяч человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.
«Пациенты, у которых во время обследования были выявлены факторы риска, направляются в школы здоровья, где их обучают профилактике неинфекционных заболеваний и основам здорового образа жизни», —рассказал Матвеев.
Он отметил, что на данный момент в Подмосковье работают 28 центров здоровья для взрослого населения и восемь для детей.
«Врачи центров здоровья оценивают состояние здоровья, функциональные резервы организма, разрабатывают рекомендации, как правильно питаться, как соблюдать режим двигательной активности, дают советы, помогающие отказаться от вредных привычек. Если обследование выявит какие-то проблемы со здоровьем, пациент получит подробные рекомендации — куда, к какому специалисту следует обратиться для более детальной диагностики заболевания», — добавил министр.
При обращении в центры здоровья с собой нужно иметь всего два документа — паспорт (свидетельство о рождении ребенка) и полис обязательного медицинского страхования.
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