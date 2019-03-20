Этой змее не нужно даже открывать пасть, чтобы отравить вас 

Это необычное умение присуще исключительно представителям семейства Atractaspidinae, длинные клыки которых могут высовываться из уголков рта животного, что позволяет ему колоть жертву боковыми движениями шеи. Объедините это с их способность преодолевать огромные расстояния — и получится грозный противник, опасный даже для бывалого герпетолога. Эксперты из берлинского Музея естественной истории на собственном горьком примере убедились в том, что брать в руки таких змей стоит с большой осторожностью.
Когда исследователи впервые встретили такую змею в ночном лесу Либерии, то попытались поймать ее как любую другую — обхватив голову пальцами. Как оказалось, это была не лучшая идея:
«В этом положении змея неоднократно пыталась нанести удар. Она или медленно отползала от людей, или сворачивалась кольцом и резко «выстреливала» своим телом вперед на большую дистанцию», рассказывают ученые. К счастью, укус такой змеи не смертелен, хотя и весьма неприятен. Ее яд цитотоксичен (повреждает клетки тела), и попадание его в кровь вызывает сильную боль, отек, образование пузырей и иногда даже серьезные повреждения тканей. Без своевременного приема противоядия можно запросто лишиться пальца.
Новый вид получил название Atractaspis branchi. Это открытие — прямое свидетельство того, что на самом деле в тропических лесах Гвинеи и Либерии таится еще много уникальных эндемических созданий. К сожалению, лесной массив стремительно исчезает под напором сельского хозяйства, так что уже в ближайшем будущем все это биоразнообразие может исчезнуть с лица планеты. Даже те леса, которые стоят до сих пор, были в той или иной степени повреждены влиянием человека.