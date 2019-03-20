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Раскрыт секрет здоровья сердца 

Nauka24news.ru 2 часа назад
Фото: depositphotos
Как выяснили ученые Университет Колорадо, кишечный микробиом виноват в ухудшении функции кровеносных сосудов, которое происходит с возрастом, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей.
Руководитель исследовательской группы Вена Брант поясняет: «Это первое изучение, которое показывает, как изменения в микробиоме кишечника при старении оказывают неблагоприятное влияние на здоровье сосудов. Это открывает новый путь для потенциальных вмешательств, чтобы предотвратить ряд сердечно-сосудистых заболеваний».
В ходе эксперимента Брант с коллегами давали молодым и старым мышам антибиотики широкого спектра действия, чтобы убить большинство бактерий, живущих в кишечнике. Затем ученые оценили состояние эндотелия сосудов (внутренняя оболочка кровеносных сосудов) и жесткость крупных артерий. Они также измерили уровни воспалительных соединений крови, повреждающих ткани свободных радикалов, антиоксидантов и соединения азота, расширяющего кровеносные сосуды.
После нескольких недель лечения молодые грызуны не показали изменений в состоянии сосудов, но старые продемонстрировали значительные улучшения по всем показателям. Соавтор Даг Силс говорит: «Когда мы подавили микробиом у старых мышей, их сосудистое здоровье было восстановлено до состояния молодых. Это говорит о том, что что есть микроорганизмы, которые вызывают сосудистую дисфункцию».
Затем исследователи взяли образцы фекалий у всех мышей и провели генетическое секвенирование, сравнивая кишечные бактерии старых и молодых животных. «В целом, у старых мышей мы наблюдали рост уровня микробов, которые провоспалительные и ранее были связаны с болезнями», добавляет Брант. Например, у старых мышей было значительно больше протеобактерий, типа, который включает сальмонеллу и другие патогены, а также провоспалительный Desulfovibrio.
Кроме того, эксперты измерили уровень метаболитов крови, которые вырабатываются кишечными микроорганизмами и всасываются в кровоток. Оказалось, что у старых мышей было в три раза больше N-оксид триметиламина, метаболита, который связан с повышенным риском атеросклероза, инфаркта и инсульта. «Мы давно знаем, что окислительный стресс и воспаление влияют на здоровье артерий с течением времени, но мы не знали, почему артерии начинают воспаляться и испытывать стресс. Сейчас мы подозреваем, что с возрастом микробиота кишечника начинает производить токсичные молекулы, которые попадают в кровоток, вызывают воспаление, окислительный стресс и повреждают ткани», отметили авторы.
Тем не мене, они не предлагают людям использовать антибиотики как сердечно-сосудистый источник молодости. «Мы использовали антибиотики исключительно в качестве эксперимента. Существует слишком много побочных эффектов и других проблем с их широким использованием», предостерегают ученые. Они добавили, что диеты с высоким содержанием пробиотиков ​​и пребиотических волокон могут сыграть роль в профилактике сердечных заболеваний, способствуя здоровому кишечному микробиому. «Источник молодости на самом деле может лежать в кишечнике», утверждают исследователи.
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