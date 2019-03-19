Российские врачи впервые одновременно пересадили печень и сердце

Врачи из Новосибирска впервые в России сделали операцию по одновременной пересадке печени и сердца.

В клинической городской больнице пояснили, что 36-летняя жительница Новосибирской области обратилась в больницу в мае 2018 года за консультацией по поводу инфекции тканей печени. Женщину госпитализировали для трансплантации жизненно важного органа. При обследовании выяснилось, что необходимо пересадить сердце.

Операция прошла успешно. Сейчас пациентка находится в отделении трансплантации органов Новосибирской областной больницы и готовится к выписке, сообщает РИА Новости

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