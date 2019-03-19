В метро появятся приборы для лечения сердца

В аэропортах и метро в скором времени собираются установить автоматические дефибрилляторы, которыми сможет воспользоваться любой человек, чтобы оказать первую помощь при внезапной остановке сердца, сообщает “ Российская газета ”.

На сегодняшний день использовать приборы для восстановления работы сердца имеют право только врачи, но когда счет идет на минуты и даже на секунды, времени ждать приезда «скорой помощи» просто нет. Именно поэтому в Госдуме рассматривают проект о возможности использования автоматических дефибрилляторов не только медицинскими работниками, но и простыми людьми.

В Госдуме собираются утвердить список мест, где появятся дефибрилляторы, с помощью которых любой человек сможет при необходимости оказать другому первую помощь. В первую очередь предлагается установить приборы в местах массового скопления людей: в метро, аэропортах, на вокзалах и территориях спортивных комплексов.