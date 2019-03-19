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В метро появятся приборы для лечения сердца 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В аэропортах и метро в скором времени собираются установить автоматические дефибрилляторы, которыми сможет воспользоваться любой человек, чтобы оказать первую помощь при внезапной остановке сердца, сообщает “Российская газета”.
На сегодняшний день использовать приборы для восстановления работы сердца имеют право только врачи, но когда счет идет на минуты и даже на секунды, времени ждать приезда «скорой помощи» просто нет. Именно поэтому в Госдуме рассматривают проект о возможности использования автоматических дефибрилляторов не только медицинскими работниками, но и простыми людьми.
В Госдуме собираются утвердить список мест, где появятся дефибрилляторы, с помощью которых любой человек сможет при необходимости оказать другому первую помощь. В первую очередь предлагается установить приборы в местах массового скопления людей: в метро, аэропортах, на вокзалах и территориях спортивных комплексов.
Отметим, что законопроект разработан при участии и поддержке Минпромторга.
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Новости , Минпромторг , Госдума , "Российская газета"
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