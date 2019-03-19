Врачи рассказали, какие родинки и веснушки опасны

Многие «отметины» на нашем теле абсолютно безвредны, но некоторые являются «маркерами» опасных заболеваний.

“Чем больше родинок на теле, тем счастливее человек”, — говорили наши бабушки и прабабушки. Но специалисты давно развенчали этот миф. Более того, давно известно, что к каждой новой темной точке на коже стоит относиться с пристальным вниманием. Ведь со временем они могут стать злокачественными новоорбразованиями.

Британские дерматологи из Лондонской дерматологической клиники Даниэль Гласс и Стивен Шумак советуют обратить внимание на форму и цвет родинок, а также на их изменения с возрастом, передает Daily Mail.

Специалисты рекомендуют сразу обращаться к врачу людям старше 50 лет, обнаружившим у себя на теле появление новой родинки. Поскольку после этого возраста эти «метки» чаще всего у людей не образуются, новые «отметины» могут стать сигналом к опасному заболеванию.

Стоит обратить внимание на плоские однородные по цвету образования, появляющиеся чаще всего в детстве. Они носят название «соединительные невусы» и являются наиболее опасными. Также стоит посетить врача, если вы заметили что внутри одной родинки у вас образовалась вторая, более выпуклая: это может указывать на новообразование.

Коричневые плоские пятна, лентигины, которые могут возникнуть на коже из-за долгого пребывания на солнце, тоже требуют пристального внимания. Если вы заметили, что они увеличиваются в размерах, стоит немедленно обратиться к врачу.