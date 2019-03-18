Зависимость от соцсетей хотят приписать к болезни

Депутаты британского парламента считают, что зависимость от социальных сетей надо рассматривать "как заболевание", "форму психического расстройства". Такое мнение, как информирует в понедельник газета The Guardian , они высказали в докладе, подготовленном межпартийной парламентской группой по социальным сетям, психическому здоровью и благополучию молодежи при содействии благотворительной организации Королевское общество здравоохранения.

Согласно выводам авторов документа, есть веские причины говорить о том, что такие социальные сети, как Facebook, Instagram и Twitter, которые ведут конкурентную борьбу за то, чтобы пользователи проводили больше времени на их платформах, могут оказывать "разрушительное воздействие" на детей. "Крайне важно, чтобы мы защищали молодых людей в интересах обеспечения их безопасности и здоровья во время использования ими глобальной информационной сети", — отмечают составители доклада.

Они призвали правительство Великобритании безотлагательно инициировать проведение всестороннего исследования, чтобы определить, следует ли признать зависимость от соцсетей одним из медицинских заболеваний. По мнению парламентариев, следует ввести новый налог для соцсетей в размере 0,5% от их прибыли с целью финансирования специализированных исследований, подготовки образовательных проектов и методических пособий для публики.

Обеспокоенность в отношении влияния социальных сетей на психическое здоровье детей, как напоминает издание, значительно возросла в последние годы, особенно после кампании родителей 14-летней Молли Рассел, которая покончила с собой в 2017 году. Ее отец заявил о том, что Instagram "помог убить" его дочь, что заставило эту социальную сеть запретить на своем сайте размещение графических изображений членовредительства (нанесения себе увечий), подчеркивает The Guardian.